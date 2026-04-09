養母の口座から現金570万円を引き出したとして、警視庁は9日、窃盗の疑いで、東京都足立区、無職の女（55）を再逮捕した。女は内縁関係の男性に対する傷害致死罪で8日に起訴された。捜査関係者への取材で分かった。