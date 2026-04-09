女優の本田望結（21）が9日、自身のXを更新。妹でモデルでタレントの本田紗来（18）が大学に入学したことを報告した。望結は紗来との2ショットを投稿し、「妹が大学生です。泣けます」とつづった。背景から紗来は明治大学に入学したことがわかり、姉でプロフィギュアスケーターの本田真凜さんと同じ大学に進んだようだ。また、望結は早大に在学中。ファンからは「大きくなったね〜」「素敵な姉妹」「流石姉妹そっくりにな