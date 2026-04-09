ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が９日、２軍施設の横須賀Ｄｏｃｋで取材に応じ、大阪桐蔭の後輩、中日・根尾昂投手（２５）が８日のＤｅＮＡ戦でプロ初勝利を挙げたことについて言及した。藤浪は「ウチに対して（の勝利）なので、ありがたくはないですが」と前置きしつつ「８年目での初勝利。プロ野球で１勝もできなくて去って行く人もいる中で、一つ勝てたというのは意味のあることだと思います」と後輩に優しい眼差しを向