お笑い芸人・関根勤が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。この日は、鬼越トマホーク・良ちゃん、金ちゃんをゲストに「【実名告白】鬼越トマホークが番組の内容を覆すヤバすぎる芸能人を大暴露！」と題した動画を公開した。鬼越トマホークと親交の深い女性芸人・山田邦子のことが話題に。山田はフジテレビ系「オレたちひょうきん族」「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」などの人気番組に