「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」要楽奈役、「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2」ハロナ・ウォーカー役などを務めるほか、アーティストとしても活動する青木陽菜のフォトブック「Nostalgia」がリリースされました。フォトブックの編集・制作は声優グランプリが担当しました。【写真】お布団でごろん、浴衣姿の青木陽菜さん青木さんの出身地である宮城県を中心に撮り下ろし。ゆかりのあるスポットや思い出の地など