春光うららかな季節となり、山や公園などでは色とりどりの花が満開を迎えている。中国における「花見経済」はすでに単純に花を見て回るだけでなく、都市や農村の消費を押し上げ、農村の振興を後押しする重要な力の源となっている。人民網が伝えた。観光客は美しい景色をカメラに収めるだけでなく、周辺の飲食業や宿泊業、文化クリエーティブグッズの消費などを盛り上げて、消費チェーンを形成している。花を見にやって来た観光客に