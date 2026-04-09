レースクイーンとして活躍する阿澄音々（あすみねね）さんが、週刊SPA!4月7・14日合併号に登場し、スラリと長くしなやかな美脚と上品な魅力を披露しています。【写真】横顔も美しい阿澄音々さん彼女の魅力は、気品漂う上品なルックスと、相反するようなグラマラスなプロポーション。サーキット中のファンを熱狂させるその完璧なボディラインは、見る者を圧倒する輝きを放っています。（撮影／加藤岳 ヘアメイク／樋口明奈スタイ