元グラビアアイドルでタレントの森咲智美さんは4月8日、自身のInstagramを更新。家族4人で大阪城公園を訪れ、お花見を満喫したことを報告しました。【写真】森咲智美、家族でのお花見ショット「また来年が楽しみですね」森咲さんは「家族でお花見。まだ桜が咲いてくれててよかった。去年は娘がお腹の中にいたのに、今年は4人で一緒に来れて幸せだなっとしみじみ...」と喜びをつづり、8枚の写真を投稿しました。1〜2枚目は、デニム