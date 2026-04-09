外資からの投資は中国の経済社会の発展を促す重要な力です。地域の外資誘致における魅力を評価する場合、産業チェーンとサービスは重要なキーワードとして挙げられます。産業チェーンの整備状況は企業が効率的に運営できるかどうかを左右しており、政府のサービスの質は企業が市場で優位なポジションを確保するタイミングに直接的な影響をもたらします。2025年、中国で新規設立された外資系企業は前年比19．1％増の7万392社で、今