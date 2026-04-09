8代目の全貌とは？電動化で大きく進化レクサスの「ES」がフルモデルチェンジを迎えます。北米仕様が先行して発表されていますが、日本仕様は2026年春に導入予定とされており、発売は間近です。一体どのようなクルマなのでしょうか。新型ESは、日本市場において2026年春頃に発売予定の8代目モデルで、「Experience Elegance and Electrified Sedan」をコンセプトに全面刷新された次世代セダンです。【画像】超カッコいい！ これ