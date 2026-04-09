東京・六本木にある“グランド ハイアット 東京”は、6月20日（土）〜8月26日（水）の期間、世界で愛される『ポケットモンスター』誕生30周年を記念した宿泊プラン「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」を提供する。【写真】トートバッグやぬいぐるみ付き！豪華なアメニティグッズも■1日1室限定のスイートプランが登場今回実施される「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」は、