来年1月の任期満了に伴う宮崎県知事選について、元職でタレントの東国原英夫氏（68）が9日、宮崎市で記者会見を開き、無所属で立候補する意向を正式に表明した。5選を目指す無所属現職の河野俊嗣氏（61）らを相手に16年ぶりの県政復帰に挑む。両者による事実上の一騎打ちとなった2022年の前回選挙と同じ構図となり、早くも舌戦が始まっている。