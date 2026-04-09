9日は雨が降ったところも多くありましたね。 気象台は10日午後6時までの24時間に降る雨の量を、多いところで140mmと予想しています。 また、雨雲レーダーでは、9日夜は激しく雨が降るところもありますが、10日の午後には雲がとれそうです。 朝から出かけられる方は折りたたみ傘があるとよさそうですね。 9日16時に発表されている注意報ですが、県内全域に雷注意報や強風注意報が発表さ