クラブ初のチャンピオンシップ進出が目前となっている「長崎ヴェルカ」。 りそなグループB1は、8日に第30節が行われ、ヴェルカはホームで、昨シーズンの中地区王者「三遠ネオフェニックス」と対戦しました。 ヴェルカが勝利すれば、他の試合の結果次第では、初のチャンピオンシップ出場が決まる一戦。 試合は序盤から、点の取り合いとなります。 第2クオーター、ジョンソンがワンハンドダン