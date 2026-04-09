先月、三重県の新名神高速でトラックが乗用車に衝突し６人が死亡した事故で、逮捕された大型トラックの運転手の女が起訴されました。 過失運転致死の罪で起訴されたのは、安芸高田市の大型トラックの運転手の被告（５４）です。 起訴状によりますと被告の女は先月２０日、新名神高速で大型トラックの運転中にスマートフォンの画面をわき見をして、時速およそ８２ｋｍで走行していました。 およそ９ｍ先に渋滞で止まっ