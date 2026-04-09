4月9日午後2時半前、新潟県佐渡市長江で近くに住む人から「枯草を燃やしていたら納屋に燃え移った」と消防に通報がありました。 火は駆け付けた消防により1時間半に消し止められましたが、木造2階建ての倉庫1棟、約439平方メートルが全焼しました。 この火事によるけが人はいませんでした。 【近くに住む人】 「屋根から炎が上がっていた。びっくりした」 警察などが火事の原因を調べています。 県内は空気の乾燥した状