生活に身近な商品をターゲットにSNSを通じて被害が広がっている偽広告問題。今、狙われているのは日本が誇るご当地ブランド。今回、新たなターゲットは豊岡産のかばんでした。日本有数のかばんの産地として知られる兵庫・豊岡市の名前を勝手に使った広告動画。その内容は「半年前、職人たちが総力を結集し、“空間の魔術師”と称される超大容量バックパックを完成させました。しかし、その耐久性が過ぎるほど優れており、お客さま