新潟県の隣、富山県で4月に始まる『となみチューリップフェア』をPRしようと4月9日、砺波市の観光大使・プリンセスチューリップの前田結衣さんなどがNST本社を訪れました。 今年で75周年を迎える『となみチューリップフェア』では、去年より約50万本多い300品種350万本のチューリップが咲き誇り、色鮮やかな景色を楽しめます。 【2025プリンセスチューリップ 前田結衣さん】 「私のおすすめスポ