タレントの本田紗来（18）が9日、自身のインスタグラムを更新。大学に進学したことを報告し、大学名も公表した。【写真】「すごいよ」「一緒！嬉しい！」大学に進学し、大学名を公表した本田紗来本田は「大学に進学しました。充実した大学生活にしていきます」と報告。写真には「明治大学 入学式」と書かれた会場で撮影したショットを公開した。この投稿には「すごいよ」「一緒！嬉しい！」などのコメントが寄せられている。