プロチーム「ハヤブサSC」の記者会見でポーズをとる（左から）日本体操協会の水鳥寿思氏、萱和磨、谷川翔ら＝9日、東京都内体操男子で2024年パリ五輪団体総合金メダルの萱和磨が9日、東京都内で行われたプロチーム「ハヤブサSC」の記者会見に出席し、1日付で加入してプロ選手としての新たな挑戦を決めた理由を「体操界を良くしたいという理念に同意できた。次の世代に夢を与えたい」と語った。ハヤブサSCは日本体操協会の水鳥