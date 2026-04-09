27日から米国で開かれる核拡散防止条約の再検討会議で、広島県の横田美香知事と長崎県の馬場裕子副知事が、両県の代表として初めてスピーチする予定であることが9日、関係者への取材で分かった。NGOセッションに登壇する見通し。