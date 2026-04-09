別府競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が10日、開幕する。9日は前検が行われた。ガールズケイリンのV候補筆頭は太田りゆ（31＝埼玉）。昨年10月以降は37走して36勝。敗れた一戦も決勝2着と無双状態だ。別府は23年3月のガールズコレクションで1走したのみ。「記憶もない」と苦笑いした。次走に今年最初のG1、松戸オールガールズクラシックを控えるが「まずは目の前の戦いに集中」。強さを見せつけ