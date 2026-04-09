中東情勢の悪化に伴い、供給不安が懸念される医療製品について、厚生労働省は、災害時に利用する情報システムを通じて、医療機関の在庫状況を把握する仕組みを10日から開始します。原油を原料とする医療製品の安定確保に向け、厚生労働省と経済産業省は9日、対策会議を開きました。この中で、厚労省がメーカーや医療機関などから、これまでに543件の相談が寄せられていることを明らかにしました。このうち、10件の医療製品が供給に