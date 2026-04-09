停戦の合意を発表したばかりのアメリカとイランに、早くも主張の食い違いが浮き彫りとなっています。イランは、アメリカが合意に違反したとして、ホルムズ海峡の封鎖を続ける構えです。■「ヒズボラへの攻撃を継続」イスラエル側は攻撃を正当化車の通りが多いレバノン・ベイルートの街中で、突如起きた爆発。アメリカとイランによる停戦発表から一夜。収束するとみられていた、中東の戦闘が続いています。攻撃したのはイスラエルで