◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（９日・甲子園）阪神は４回無死、森下翔太がカウント２―２から奥川恭伸の低めのスライダーを捉え、先制の左越え４号ソロ。ＭＢＳラジオ「ＭＢＳベースボールパーク」で解説した阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が均衡を破った一撃を絶賛した。「森下はすべてにおいて一回り成長した。体も大きくなった。ただ強く振るだけの森下でなくなった。低めのゾーンを意識して、スライダーをうまく拾った