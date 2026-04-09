ボートレース浜名湖の「ルーキーシリーズ第８戦スカパー！・ＪＬＣ杯」が９日、開幕した。広瀬凜（２３＝滋賀）は初日１０Ｒ、インからコンマ０９のスタートを決めると先マイ。危なげなく逃げ切って白星発進を決めた。「伸びはいい。インからでも伸び返していた。ターンも１Ｍとか問題なかった。重いのは重いけど、押しているなりの重さ。この感じでさらに上積みできれば」と舟足も上々の手応えだ。２節連続優出中で前検日