９日の広島戦（マツダ）は降雨のため、試合開始１０分前の午後５時５０分に中止が発表された。この日、先発登板する予定だった巨人の則本昂大投手（３５）はスライド登板せず、来週１６日の阪神戦（甲子園）に先発する見込みとなった。則本は前回、２日の中日戦（バンテリン）で今季初先発し、７回８５球を投げて５安打２失点。味方の援護に恵まれず、今季初黒星を喫し、ここまで移籍後初勝利を目指し腕を振り続けていた。