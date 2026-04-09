◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝の最短１０日間での１軍復帰が見送られることが９日、明らかになった。新井監督が「いい報告は来ているけど、彼も１年目。これから先は長いので、慎重にやってあげたい」と明言した。球団史上初の開幕１番を務めた期待の星は、３月３１日のヤクルト戦（神宮）でフェンスに激突して負傷交代。都内の病院で「右肩肩鎖関節