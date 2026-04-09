日経BPは4月9日、朝井リョウ著『イン・ザ・メガチャーチ』が「2026年本屋大賞」を受賞したことを発表した。本屋大賞は、「全国書店員が選んだ いちばん! 売りたい本」をキャッチコピーとして掲げ、書店員の投票によって受賞作が決定される。『イン・ザ・メガチャーチ』本作は、世代や立場の異なる3人が語り手となり、ファンダム経済を舞台に「今の時代、人を動かすものは何なのか」に迫った作品。『イン・ザ・メガチャーチ』発売直