【モデルプレス＝2026/04/09】俳優の志尊淳が4月9日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。8日にメジャーデビューを果たした純烈の弟分グループ・モナキのメンバーとの関係に言及した。【写真】31歳イケメン俳優と15年来の仲の純烈の弟分メンバー◆志尊淳、モナキ・じんは「15年前から知ってて」番組内では、8日にシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど