【モデルプレス＝2026/04/09】櫻坂46の谷口愛季が4月8日、自身のInstagramを更新。メンバーとのお花見ショットを公開した。【写真】櫻坂46谷口ら4人「オーラ隠せてない」街中お花見ショット話題◆谷口愛季、メンバーと街中でお花見谷口は「お仕事の合間に！今年も桜を見ることができてとっても嬉しかったです」とコメントし、街中の桜並木でのショットを公開。黒いレザーのジャケット姿のソロショットのほか、中嶋優月、武元唯衣、