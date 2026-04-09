【モデルプレス＝2026/04/09】女優の木村文乃が4月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。作り置き料理を公開した。【写真】38歳ママ女優「色合いも品数も圧巻」サラダ・炒め物・煮物…作り置き料理8品ズラリ◆木村文乃「張り切りすぎた」作り置き料理8品披露木村は「私しばらく不在だからと張り切りすぎた…」と記し、作り置き料理がズラリと並ぶ様子を投稿。ゴロッとした新じゃがが入った食べ応えのある豚じゃが、鮭の野菜あ