【モデルプレス＝2026/04/09】モデルの森絵梨佳が4月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。小学生の息子に作った弁当を公開した。【写真】37歳1児のママモデル「根菜入っててヘルシー」レンコンたっぷりの小3息子弁当◆森絵梨佳、小学生息子に作った弁当公開「息子の春休みは毎日友達と遊び遊び…予定がなければやっと私の順番！映画みたりお花見したりと過ごしました そんなこんなで、3年生へ進級」と小学3年生になった息子の