東杜和（ひがし・とわ）気象予報士の「天気のギモン」です。視聴者から珍しい写真が届きました。8日夕方、福岡市博多区で撮影されました。虹色の丸い光のようなものが写っています。「夕日の少し離れた左側に、丸い虹色のものがありました。これは何ですか？」というギモンです。この丸い虹色の光は、幻日（げんじつ）と言います。太陽のよう光ですが、太陽ではないので、幻の日と書いて幻日と呼びます。上空の氷の結晶が光を屈折