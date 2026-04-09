ベイリー英ＦＳＢ議長兼英中銀総裁プライベートクレジット市場においてストレスが顕在化し始めている ベイリー氏は、イラン情勢を巡る地政学リスクに伴う市場の動揺を受け、急速に拡大してきたプライベートクレジット市場においてストレスが顕在化し始めていると警告した。 同氏は、この分野が比較的不透明で過去に深刻な危機を経験していない点を危惧しており、相場変動の激化と市場の信認低