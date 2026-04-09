下伊那郡阿南町の山中に女性の遺体が遺棄された事件で、遺体は容疑者の男の母親だったことが分かりました。死因は首を絞められたことによる窒息死で、男は「母親を殺害した」と供述しています。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは宮崎県延岡市の無職、甲斐貴博容疑者35歳です。警察によりますと、甲斐容疑者は3月24日ごろ、阿南町新野の山中に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。その後の捜査で、遺体は甲斐容疑者の母親で甲