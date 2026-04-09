理想に寄り添う「推しぬい」クリエイター『PiyoPicco ぴよぴっこ』をご紹介します。理想に寄り添う「推しぬい」クリエイター『PiyoPicco ぴよぴっこ』今週のピックアップ『キュアキュンキュンぬい作ってみた♪【ぬいぐるみ制作】｜キミプリ』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますぴよぴっこさん：「ぬいぐるみ制作の解説動画を発信している、ぬいぐるみ系YouTuberの『ぴよぴっこ』です。2022年に推しぬい作りを始め、推しを『か