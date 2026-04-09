８日、フードデリバリーサービス大手の美団の上海本部を訪れ、ドローンが配送したミルクティーを飲む鄭麗文氏（前列右から２人目）。（上海＝新華社記者／邢広利）【新華社上海4月9日】中国国民党の鄭麗文（てい・れいぶん）主席は8、9両日、同党の訪問団を率いて上海を訪れ、スマート経済の活力を体感し、現代都市の魅力に触れた。９日、中国国有航空機大手の中国商用飛機（ＣＯＭＡＣ）を訪れた鄭麗文氏（左から３人目）