乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、14日に発売する1st写真集『エチュード』より、先行カット第19弾が解禁された。【写真集カット】かわいすぎる！キュートな”へそチラ”ショット今回公開されたカットは、川崎がかねてより憧れていたパリで撮影された。写真集通常版カバーにも採用されている桜色のドレスをまとい、パリの街中を駆け抜ける印象的な一枚となっている。本作は撮影の“ほぼ時系列順”で構成されて