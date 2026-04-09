中道改革連合が開いた皇位継承に関する検討本部の会合であいさつする笠浩史本部長＝9日午後、国会中道改革連合は9日、皇族数確保策を巡り、15日に予定される全党派による全体会議前の党見解取りまとめを見送る方針を決めた。国会内で検討本部の会合を開いたが、意見が分かれ、集約できなかった。笠浩史本部長は会合後、中道としての全体会議での意見表明について「党見解をまとめるよう努力すると発言する」と述べた。皇族数確