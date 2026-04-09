カジュアル衣料品店「ユニクロ」などを手がけるファーストリテイリングは９日、２０２６年２月中間連結決算（国際会計基準）を発表した。海外ユニクロ事業が業績をけん引し、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比３１・７％増の４００６億円、最終利益は１９・６％増の２７９２億円と、いずれも中間期として過去最高を更新した。売上高に相当する売上収益は１４・８％増の２兆５５２億円だった。全体の６割を占める海外ユニ