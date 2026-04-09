◇パ・リーグ日本ハムー楽天（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）が6回に5号3ランを放った。チームの本塁打数は、開幕から12試合で12球団断トツの24本。1−1の同点に追いついた6回無死一、二塁。1ボールからの2球目、楽天3番手・加治屋の甘く入った直球を強振。左中間スタンドに突き刺す5号3ランで勝ち越しに成功した。チームは開幕から本塁打を量産。7日の同カードで開幕からの