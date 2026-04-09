元宝塚雪組男役の水夏希が、『La vida con el Tango～タンゴのある人生～vol.3』を7月5日にビルボードライブ大阪、18日にビルボードライブ横浜にて開催する。 （関連：柚希礼音、進化の最新形と宝塚歌劇団への想い詰め込んだ『REON JACK5』ゲネプロの様子をレポート） 今回は、水にとって1年ぶりのビルボードライブ公演に。2014年の『Argentango』への出演以来タンゴの奥深さに夢中に