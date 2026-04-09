朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版／2025年6月5日刊）が「2026年本屋大賞」を受賞した。 【写真】朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』書影 本作は世代や立場の異なる3人が語り手の文芸作品。ファンダム経済を舞台に「今の時代、人を動かすものは何なのか」に迫る。 あるアイドルグループの運営に参画することになった、家族と離れて暮らす男。内向的で繊細な気質ゆえ積み重な