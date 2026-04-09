MLB Japan公式Instagramは4月8日に投稿を更新し、ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星（34）がメジャー通算1000投球回に到達したことを伝えた。投稿では、前日のブレーブス戦で節目を迎えた左腕を取り上げ、メジャー8年目の序盤で大台に達した快挙を祝福している。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！フ