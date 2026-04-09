【その他の画像・動画等を元記事で観る】 横浜の街を舞台に、2025年4月に始動した都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL』が、2026年も4月3日より3日間にわたって開催。 Kアリーナ横浜、KT Zepp Yokohama、臨港パークといったエリア内の複数会場で、アーティストやコンセプトをがらっと変えたステージが同時並行で届けられる同イベントで、4月4日・5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レン