○アルバイトＴ [東証Ｓ] 発行済み株式数の3.64％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は4月17日。 ○オオバ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.58％にあたる25万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月10日から27年3月31日まで。また、発行済み株式数の1.49％にあたる25万株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。 ［2026年4月9日］ 株探ニュース