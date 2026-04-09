―医薬品開発分野で加速するパラダイムシフト、国策の創薬支援も追い風に― 米国とイランの停戦交渉の期限が2週間延長されることとなり、米原油先物相場の上昇は一服したものの、軍事衝突前の2月の水準を大きく上回って推移している。資源価格の高騰によるインフレが世界景気に打撃をもたらすとの警戒感は払しょくされたわけではない。医薬分野は従来から景気変動に左右されにくいディフェンシブセクターと位