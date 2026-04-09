2021年、県北薩地域振興局が発注した長島町の工事の入札を巡る官製談合事件についてです。業者に設計金額を漏らしたとされる男性職員(60代)の共犯者として、県庁OB(70代)も2026年2月に書類送検されていたことが分かりました。この事件は2021年、長島町の薄井漁港の橋の工事を特定の業者に落札させるために設計金額を漏らしたとして、当時、県北薩地域振興局の建設部に勤務していた男性職員(60代)が罰金80万円の略式命令を受け