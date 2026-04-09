7日、徳之島の伊仙町で住宅の一部が壊れる被害が27件発生した突風について、気象庁は現地調査の結果、「竜巻の可能性が高い」との見解を示しました。当時の風の強さは風速約50メートルと推定されています。7日午前6時半ごろ、徳之島の伊仙町で突風が発生し、屋根瓦が飛んだりフェンスが倒れるなど、住宅の一部損壊が27件、倉庫などの一部損壊が21件確認されました。ケガ人はいませんでした。気象庁が8日から9日にかけ